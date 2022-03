La nouvelle télé-réalité qui arrivera sur nos écrans le 12 février prochain est dans le buzz de l'Expresso.

Selon les résultats d'une récente étude, l'audience des chaînes généralistes de la TNT gratuite devrait continuer d'attirer de plus en plus de téléspectateurs au détriment des chaînes historiques en 2011. Le cap du million de téléspectateurs a été franchi à 139 reprises par les chaînes de la TNT en 2010 et c'est la chaine W9 qui détient le record d'audience des chaines de la TNT avec la diffusion le 23 décembre dernier du film "Star Wars, La revanche des Sith" qui avait réunit 1.963.000 téléspectateurs.

Après l'annonce des noms de Laurent Boyer et de Catherine Lara pour la présentation de la prochaine édition de l'Eurovision, France Soir annonce que le chanteur lyrique Amauri Vassili pourrait représenter la France lors du prochain concours. France 3 n'a pas confirmé l'information. Si Amauri Vassili devait être choisi, ce serait la première fois qu'un chanteur lyrique représente l'hexagone à l'Eurovision.

Enfin, on en sait un petit peu plus sur la nouvelle télé-réalité de TF1 qui devrait commencer le 12 février prochain. Il s'agit d'une adaptation de "Dancing with the stars" qui fait fureur aux états-unis. La version française de ce programme s'appellera simplement "Danse avec les stars", et parmi les personnalités qui participeront M Pokora, Sofia Essaïdi, Clara Morgane, Brian Joubert, Véronique Jeannot, André Manoukian, ou Lara Fabian... L'émission sera présentée par Sandrine Quétier et Vincent Cerutti. Le concept, les anonymes et les personnalités devront danser ensemble et seront notés par des professionnels de la danse. Un couple sera éliminé à la fin de chaque prime.

Enfin, la sélection télé du week-end : c'est un documentaire diffusé dans la nuit de samedi à dimanche sur France 3 intitulé « Une Nuit Dans l'Ouest ». Un programme de près de 3h qui sera diffusé dès 1h35 avec notamment un sujet sur le désensablement du Mont Saint-Michel.