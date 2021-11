Jérusalem (AFP). Législatives en Israël: les bureaux de vote ouvrent

Les bureaux de vote ont ouvert mardi matin en Israël pour des élections législatives très incertaines qui diront si les Israéliens veulent encore de Benjamin Netanyahu comme Premier ministre ou si l'heure du changement a sonné au bout de six ans, ont constaté les journalistes de l'AFP. Depuis 05h00 GMT et jusqu'à 20h00 GMT, 5,88 millions d'électeurs israéliens sont appelés à choisir leurs 120 députés dans plus de 10.000 bureaux de vote ouverts dans les écoles, les hôpitaux ou même les prisons à travers le pays. Le prochain Premier ministre sera le ou la députée la mieux à même de former une coalition de gouvernement. Des dizaines d'électeurs étaient déjà devant les portes avant même l'ouverture du bureau de l'école Ziv, dans le quartier de Beit Hakerem à Jérusalem. Les Israéliens devraient avoir une idée précise de la formation de leur 20e Knesset dans la nuit de mardi à mercredi. Les premiers sondages à la sortie des bureaux de vote sont attendus sur les télévisions immédiatement après la fermeture des bureaux à 20h00 GMT. Pour autant, ces élections pourraient n'être que le prélude à d'intenses tractations et les Israéliens risquent de devoir attendre plusieurs semaines le nom de leur prochain Premier ministre: le conservateur Benjamin Netanyahu, qui a donné un sévère coup de barre à droite dans les dernières heures de la campagne, le travailliste Isaac Herzog ou peut-être un autre, en fonction d'une arithmétique politique délicate.

