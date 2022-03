« No one Is innocent » sort un nouveau disque. Le groupe parisien s’est toujours posé les bonnes questions. Un disque, pour quoi faire ? Après tout il y a longtemps que la légende du groupe est écrite… Alors il faut rester en mouvement. Toujours.

Et le groupe le dit avec la force : « Nous sommes libres mais en danger ». Fuir le confort donne finalement au groupe le désir de recommencer. Et surtout de se renouveler. Telle est la genèse de ce nouveau disque « Drugstore » motivé surtout en premier lieu par l’envie de trouver un nouveau son. C’est ainsi que pendant plusieurs mois par intermittence Kemar en compagnie de K-mille et Shanka cherchent, explorent, essayent de nouvelles combinaisons…

« Qui je suis ». Morceau bluesy, ce sont Les racines du morceau qui ont fait éclore le texte. Et soudain, le vécu qui a forgé l’arménien Gulbenkian (qui jadis défendait la cause du génocide arménien) se met à nu. Il y a d’abord eu un ministère de l’identité nationale en France, puis Kemar qui pour la première fois a vu son père pleurer, enfin cette impérieuse nécessité de dire que le pire pour un être humain est de perdre son identité. Pour cette chanson, car il s’agit bien d’une chanson, No One a fait le choix de partager le micro avec un pote, Guizmo du groupe Tryo. Entre l’altermondialiste et les enragés, il y a donc ce tube non violent qui pose la question violente de l’existence.

