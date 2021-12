Volley : Hérouville est à une victoire de la Nationale 2

Plus qu'une victoire et le Volley Club d'Hérouville sera officiellement en Nationale 2 ! Deux ans après sa montée en N3, Hérouville s'apprête à franchir un cap bien plus significatif. L'équipe entraînée par Benjamin Meuriot, également joueur, réalise une saison proche de la perfection. Sur les treize rencontres disputées, dix se sont soldées sur le score sans appel de 3 à 0. Hérouville n'a lâché que quatre sets, dont deux contre son dauphin Vésinet. Ce dernier est le seul à lui avoir arraché un point.

Prudent en début d'exercice, bien que conscient de ses forces – conséquence notamment d'une équipe très peu modifiée depuis quelques années, Hérouville n'était pas attendu à pareille fête mais a su corriger ce qui lui faisait défaut dans le passé. Non seulement les Bas-Normands continuent de briller à domicile, mais ils sont désormais aussi performants en déplacement. L'ASPTT Rouen, sixième du classement, aura fort à faire dimanche 29 mars.