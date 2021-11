Musique à Caen, Birgitte en concert au Cargö

Le duo féminin pop composé de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada a dévoilé son second album "A bouches que veux-tu" en novembre dernier. Ces deux femmes à la voix de sirènes et aux textes décalés seront en tournée en 2015 pour défendre ce nouvel album, passant notamment par la Normandie.

Dès sa sortie, la presse et le public s’emballent pour ce nouveau disque aux sonorités disco rempli de paillettes et de pépites musicales. C'est donc avec impatience que l'on attend le retour sur scène à Caen de ces drôles de dames ! L'engouement est tel que le concert affiche complet depuis plusieurs semaines déjà.

Leur deuxième album "A Bouche que veux-tu" se caractérise par de multilples influences oscillant entre le disco, le pop, le reggae mais surtout un album très féminim comme nous l'explique Aurélie de Brigitte...