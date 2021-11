DH : Dives et Mondeville lâchent du lest aux PTT

La rencontre s'annonçait déséquilibrée, elle l'a été entre le leader et l'avant-dernier du championnat. Bien que procédant à quelques remaniements dans son onze de départ toujours disposé en 4-4-2, Olivier Joba n'est pas parvenu à trouver la formule magique pour mettre des bâtons dans les roues des PTT.

Dominant territorialement sans se procurer pléthore d'occasions en première période, excepté par Lemasson (16') et Gervais (23'), les hommes de Laurent Dufour ouvrent tout de même le score lorsque sur un corner mal renvoyé par la défense de l'AJSO, Kévin Lecacheux trouve Léo Hamel au second poteau qui marque d'un plat du pied aérien (1-0, 28').

Du côté maritime, seul Donatien s'essaye à la frappe (26'), et son équipe, dépassée au milieu et sur les côtés, rentre aux vestiaires avec un retard d'un but.

Dés la reprise, Romain Gosnet et Hédi Naïli entrent du côté des locaux, tandis que les visiteurs ne changent rien, Burek et Joli n'apportant pourtant aucune profondeur. Pas non plus aidés par la sortie rapide sur blessure de leur capitaine Lebourgeois en première période, les Ouistrehamais vont continuer à être spectateurs.

Vincent Frémont doit s'employer sur une superbe reprise de Gosnet sous la barre (51'), mais ne peut rien à l'heure de jeu lorsque ce même Gosnet, auteur d'une excellente entrée, adresse un caviar à Teddy Gervais qui double la mise (2-0, 60').

Sans être flamboyants, les PTT maîtrisent leur sujet sans forcer face à une opposition incapable de se montrer dangereuse. Zuiani, entré à 25 minutes du terme, mettra un peu de mouvement sur le front de l'attaque mais sans réussite, malgré deux ballons chauds dans la surface bien négociés par Pannier (82').

En fin de rencontre, Suriam met à nouveau le feu à la défense adverse et sert Lemasson qui enlève trop sa frappe (83'). Puis il bute sur Frémont (90') et manque d'aggraver le score.

Logiquement, les PTT s'imposent et enchaînent leur troisième victoire consécutive sans encaisser de but. Côté Ouistrehamais, on sait pertinemment que le maintien ne se jouera pas sur ces matchs-là... La réception d'Argentan puis le déplacement à Courseulles les deux week-ends à venir seront bien plus cruciaux.

PTT Caen : Pannier – Sorin – Lecacheux (c) - Neveu – David – Hamel – Hirèche – Lemasson (Naïli) - Blondel – Suriam (Gosnet) – Gervais (Nkada)

AJS Ouistreham : Frémont – Allain – Bisson – M.Le Flohic – Lebourgeois (c) (Quettier) – Szelemey – R. Le Flohic – Renault – Donatien – Joli (Taillefer) – Burek (Zuiani)

Dans le même temps, Mondeville a été lourdement défait sur le terrain de Deauville, 4-1. Son gardien Corentin Quéré exclu juste avant la pause, c'est Alexandre Martin qui a prit place dans les buts mondevillais durant une mi-temps, réalisant au passage une belle prestation. Mais il n'a pas pu empêché une défaite difficile à avaler pour son équipe. Malgré le neuvième but de la saison de Daniel Brunard, l'USONM a subi la loi de la gâchette Dimitri Milon, encore une fois double-buteur, mais aussi de Mathieu Thirouin et Hailé Diouf.

Dives n'aura aussi prit qu'un point sur la pelouse d'Avranches. Battus 1-0 alors qu'ils ont évolués à 11 contre 10 pendant plus d'une heure suite à l'expulsion logique d'Auffray, les Divais ont subisleur second revers consécutif. Leur attaque trop souvent inefficace (26 buts marqués alors qu'Avranches en a marqué 39) se fait ressentir.

Désormais respectivement à 9 et 12 points des PTT, Divais et Mondevillais auront fort à faire pour revenir. Pour l'équipe de Laurent Lesgent, la vérité sera samedi prochain avec la réception du voisin caennais...

Courseulles inquiète...

Bayeux en a profité de son côté pour aller s'imposer sans trop de soucis du côté de Courseulles.

Dans une première période pauvre, les Bayeusains sont parvenus à ouvrir le score grâce à Jean-Marc Hatchi après un travail de Benjamin Renaux dans la surface (0-1, 38').

Les Courseullais, encore punis par leur manque de rigueur défensive, peinent à aller de l'avant à cause d'un déchet technique énorme.

Le triple changement réalisé à la pause avec les entrées de Gérald Moreau, Dany Lemarchand et Sébastien Mazure ne changera rien au jeu des locaux.

Le très bon duo Hatchi-Renaux fait mal. Chacun a l'opportunité d'aggraver la marque (59', 62') mais le cadre se dérobe et Monard est vigilant. La seule incursion des roses d'un jour du RSGC est à mettre au crédit de Mazure qui trouve Pierléoni. Celui-ci qui croit marquer, mais c'était sans compter sur le sauvetage de Vrel sur sa ligne (64').

En fin de match, Moussa Guindo, de retour après quatre mois de suspension suite à un très mauvais geste à Alençon, est encore pathétiquement exclu pour un second carton jaune et une agressivité trop débordante... En supériorité technique et numérique, le BFC se met alors à l'abri. Romain Marais, aussi de retour, voit sa frappe repoussée par Monard mais Jimmy Auvray a suivi et pousse le cuir au fond (0-2, 87').

En toute logique sur la rencontre, Bayeux s'impose, conserve sa place de dauphin et a, comme les PTT, fait une très bonne opération.

Côté Courseullais, c'est la soupe à la grimace. Ce quatrième revers de rang les fait glisser lentement vers la zone rouge qui s'approche dangereusement.

RSG Courseulles : Monard – Leroy – Bourdin (Moreau) – Petiton – Guindo – Saint-Clair (c) - Lequest – Lescalier (Lemarchand) – Mboma – Véron (Mazure) – Pierléoni

FC Bayeux : Bazire – Engelhard – Vrel – Tanquerel – Perot – Legrand – Leclerc (c) – Renaux (Auvray) – Hatchi – Marais (Anquetil) – Lair

Autres résultats : FC Flers 0-1 US Ducey ; AS Cherbourg 1-1 AS Tourlaville ; ES Coutances 2-0 FC Argentan