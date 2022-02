Transports en Ile-de-France : 32,4 milliards d'euros d'investissements

Cet accord porte à la fois sur la modernisation des réseaux de transports actuels, en particulier des RER, et la réalisation d'un métro automatique de rocade autour de Paris, est-il précisé dans un communiqué.

Les services de Maurice Leroy et du président PS du conseil régional d'Ile-de-France Jean-Paul Huchon avaient annoncé conjointement mardi soir qu'un accord Etat-Région sur les transports franciliens, baptisé projet "Grand Paris Express", serait présenté mercredi.

Mardi, M. Huchon, président également du Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif), était engagé dans des discussions serrées avec sa majorité (PS-FG-Verts-DVG), et plus particulièrement avec Jean-Vincent Placé, vice-président Europe Ecologie-Les Verts (EELV), chargé des transports.

Les écologistes partenaires de la majorité ont laissé entendre qu'ils ne voteraient pas cet accord, ce qui ne devrait toutefois pas empêcher sa validation (EELV dispose de 49 sièges sur 209 au conseil régional).

Selon un document qu'avait obtenu l'AFP avant l'officialisation de l'accord, l'investissement global de 32,4 milliards d'euros s'entend hors matériel roulant. Il est prévu 11,9 milliards d'euros pour la modernisation du réseau existant et 20,5 milliards d'euros pour le réseau de métro automatique, incluant le prolongement de la ligne 14 de métro au nord et au sud de Paris et une rocade autour de la capitale comprenant deux arcs à l'est, dont l'un permettant une desserte en proche couronne depuis Saint-Denis.

Le tracé et les modalités techniques de cet arc en proche couronne seront définis à la suite d'une mission d'étude mandatée par Maurice Leroy d'ici le 30 mars 2011, associant le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis.

L'Etat et la région "prennent acte de leur désaccord sur les principes de développement et de desserte du Plateau de Saclay", précisait le document.

L'Etat entend assurer la desserte par la "réalisation d'un métro automatique opérationnel dès 2020", la région par un "bus à haut niveau de service sur le plateau", "qui pourra évoluer par la suite vers un tramway", toujours selon la même source.

Pour les RER B, D et C, Etat et région conviennent de réaliser "d'ici fin 2013" les études relatives au doublement du tunnel entre Châtelet et la gare du Nord et à la réalisation d'une troisième paire de voies entre Paris et Juvisy (Essonne).

Pour la réalisation des projets, l'Etat et la région "s'engagent à trouver les moyens d'un partage de la maîtrise d'ouvrage" des projets entre la Société du Grand Paris (SGP, chargée par l'Etat de réaliser des métros automatiques) et le Stif, "le cadre de ce partage étant élaboré au cours du premier semestre 2011".



AFP.