Beyrouth (AFP). La Syrie entre dans la cinquième année d'un conflit dévastateur

Le conflit syrien entre dimanche dans sa cinquième année avec un bilan humanitaire dramatique et un régime toujours aussi brutal, enhardi par l'inertie d'une communauté internationale davantage préoccupée par les atrocités du groupe Etat islamique (EI). Des ONG internationales ont condamné cette semaine l'"échec" des gouvernements du monde à trouver une issue à la guerre qui a coûté la vie à plus de 210.000 personnes et poussé la moitié des habitants à fuir leur domicile en quatre ans. L'image des manifestations pacifiques qui ont débuté le 15 mars 2011 s'est estompée depuis longtemps. Le soulèvement contre le régime s'est militarisé face à la répression, jusqu'à devenir une guerre civile complexe dans laquelle s'affrontent les troupes loyales au régime, une myriade de groupes rebelles, des forces kurdes et deux organisations jihadistes, dont l'Etat islamique (EI). La diplomatie est au point mort, après deux séries de négociations entre régime et opposition qui se sont soldées par un fiasco. Deux émissaires spéciaux ont jeté l'éponge et un troisième tente en vain de faire appliquer un gel des combats dans la métropole d'Alep. - Tournant dangereux - L'incapacité de la communauté internationale à mettre fin au bain de sang alimente le sentiment d'amertume et d'abandon des Syriens qui traversent selon l'ONU "la plus importante situation d'urgence humanitaire de notre ère". Près de quatre millions de personnes ont fui la Syrie, dont plus d'un million se réfugient au Liban voisin. Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a averti "du tournant dangereux" que prend la crise, car près de deux millions de Syriens de moins de 18 ans "risquent de devenir une génération perdue". Au sein même du pays, plus de sept millions de Syriens sont déplacés et près de 60% de la population vit dans la pauvreté. Les infrastructures ont été décimées, entraînant des pénuries aiguës d'électricité, d'eau et de nourriture, notamment dans les zones assiégées par l'armée. Des ONG de défense de droits de l'Homme ont enquêté sur les terribles exactions du régime: près de 13.000 Syriens sont morts sous la torture dans ses geôles depuis le début du soulèvement. Des dizaines de milliers d'autres croupissent toujours dans les prisons gouvernementales, beaucoup étant portés disparus. - Le régime d'Assad enhardi - Malgré l'indignation internationale face au nombre de victimes et à l'utilisation présumée de l'arme chimique par le régime mi-2013, le président Bachar al-Assad reste plus que jamais accroché au pouvoir. Ses forces consolident leur contrôle sur la périphérie de Damas et Alep, parmi les derniers bastions de la rébellion. Celle-ci est plus éclatée que jamais, affaiblie par la supériorité militaire de l'armée qui la bombarde à coups de barils d'explosifs et s'appuie sur des alliés étrangers comme le Hezbollah libanais. M. Assad a démenti l?utilisation de barils d'explosifs malgré les preuves fournies par des ONG. Les pays occidentaux qui réclamaient le départ de M. Assad en 2011, sont devenus moins véhéments face à la montée de l'EI, considéré actuellement comme l'organisation "terroriste" la plus dangereuse et la mieux financée au monde. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry a d'ailleurs indiqué que la priorité de Washington était de vaincre l'EI. - Peu d'espoir de paix - Depuis mi-2014, les Etats-Unis dirigent une coalition internationale pour combattre le groupe en Irak et en Syrie, où les jihadistes ont proclamé un "califat" islamique dans les territoires qu'ils contrôlent. Les frappes aériennes de la coalition ont permis notamment aux forces kurdes de chasser le groupe de certaines régions dans le nord de la Syrie. Mais l'EI reste puissant, diffusant des vidéos atroces de décapitations de civils, journalistes et humanitaires qui ont provoqué une onde choc dans le monde. Le groupe attire des milliers de combattants étrangers, dont de nombreux Occidentaux, laissant craindre que des jihadistes ne cherchent à mener des attaques une fois de retour dans leur pays natal. L'espoir de paix en Syrie reste maigre. De nouveaux pourparlers à l'issue incertaine sont prévus entre émissaires de Damas et une partie de l'opposition syrienne en avril à Moscou, allié indéfectible de M. Assad.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire