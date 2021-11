Melbourne (AFP). F1: Lewis Hamilton remporte le GP d'Australie

Lewis Hamilton (Mercedes), champion du monde en titre, a remporté le Grand Prix d'Australie, 1re manche de la saison de Formule 1 dimanche à Melbourne, devant son coéquipier Nico Rosberg et Sebastian Vettel, 3e pour sa première course avec Ferrari. Parti en pole position et auteur d'un excellent départ, le Britannique n'a jamais été inquiété par Rosberg, même quand celui-ci s'est rapproché à une seconde et demie, au 36e et au 52e tours. Il a contrôlé jusqu'au bout une course facile pour lui, dont 15 voitures seulement avaient pris le départ.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire