Bayeux : il part “au quart de tour”

Plus de peur que de mal : la victime n'est pas blessée mais très choquée d'avoir été agressée de la sorte, qui plus est par quelqu'un qu'elle connaît. Bilan : trois jours d'arrêt de travail pour la victime



Jugé en audience de comparution immédiate lundi 24 janvier, il apparaît que C.L a déjà quatre mentions à son casier judiciaire dont une pour avoir frappé sa concubine. Selon ses dires et ceux de cette dernière, il ne boit pas régulièrement, mais a tendance “à partir au quart de tour”. C.L suivait même un traitement médical pour juguler sa nervosité, traitement qu'il a arrêté. Le procureur a requis un an d'emprisonnement avec un maintien en détention à son encontre. Au final, le tribunal l'a condamné à un an de prison dont six mois avec sursis.



Ce sursis est assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans au cours desquels il devra se soigner et travailler afin d'indemniser sa victime de 1 000 €. C.L a immédiatement été incarcéré à la maison d'arrêt de Caen.



