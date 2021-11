Gregorian Voices : un numéro impressionnant

C’est en robe de bure, que les huit choristes sont apparus dans le chœur St Vivien avant d’entamer une série de chants liturgiques : Kyrie, Ave maria, Gloria et Sanctus avec une incroyable aisance. Par ces chants polyphoniques résonnant majestueusement sous les voûtes de St Vivien, ils sont parvenus en quelques instants, à suggérer une atmosphère recueillie et pieuse, la puissance de leur voix, et la combinaison de leur tessiture produisant un effet saisissant.

Adapter des chansons populaires en chants grégoriens.

Après une première partie au cours de laquelle les choristes de Gregorian Voices ont choisi de présenter des chants essentiellement religieux grégoriens, orthodoxes, mais aussi des chants polyphoniques de l'époque Renaissance et Baroque, ils ont ensuite montré l’étendue de leurs talents en transposant des chansons populaires à la façon des chants grégoriens.

Emouvant et saisissant

Le public s’est ainsi amusé à redécouvrir et à identifier des thèmes bien connus, standards de la musique rock, tels que Hallelujah de Leonard Cohen, Sailing de Rob Stewart, ou Knocking on the heavens door de Bob Dylan : des versions bien sûr totalement inédites et très surprenantes. Mais c’est avec Sound of Silence de Simon & Garfunkel que le groupe atteint la perfection : un jeu tout en nuance et en délicatesse et un moment d’émotion pure.