Melbourne (AFP). GP d'Australie: Lewis Hamilton, le champion en pole position

Lewis Hamilton (Mercedes) a fait honneur à son statut de champion du monde en titre et partira en pole position dimanche pour le Grand Prix d'Australie de Formule 1, à côté de son coéquipier allemand Nico Rosberg. Le double champion du monde (2008, 2014) a réussi le meilleur temps des qualifications, samedi à Melbourne, en devançant Rosberg de six dixièmes de seconde. "C'est un très bon point de départ pour cette nouvelle saison et je n'ai pas l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis le dernier Grand Prix de la saison dernière", a réagi le Britannique. C'est la 39e pole position de sa carrière en F1, dont quatre sur ce circuit de l'Albert Park où il n'a gagné qu'une seule fois, en 2008, l'année de son premier sacre. "Nous avons trouvé un bon équilibre pour la voiture et c'est toujours un grand plaisir d'attaquer à fond pendant un tour de qualifications. Je tiens aussi à remercier tous les gars car ils ont beaucoup travaillé cet hiver", a ajouté le pilote Mercedes. "J'avais une très bonne voiture mais je n'ai pas réussi à tout mettre ensemble", a reconnu Rosberg. Il avait signé onze pole positions l'an dernier, en 19 séances de qualifications. "Cette année, il faut surtout que j'améliore mes résultats en course", disait-il jeudi. On verra dimanche s'il fait aussi bien que début 2014, quand il avait remporté ce GP en profitant aussi de l'abandon d'Hamilton, moteur en vrac. - Vettel, la surprise du chef - Derrière les deux Flèches d'Argent, la surprise est venue de Sebastian Vettel, auteur du quatrième chrono, qui a donc placé sa Ferrari sur la deuxième ligne, à côté de Felipe Massa (Williams-Mercedes), troisième temps. Une jolie performance pour entamer sur de belles bases l'opération renouveau de la Scuderia, d'autant qu'elle a été complétée par Kimi Räikkönen qui partira de la troisième ligne, dans l'autre Ferrari, à côté de Valtteri Bottas, dans l'autre Williams. La mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'il y avait samedi une seconde et quatre dixièmes d'écart entre la Mercedes de pointe et la Williams de Massa. "Ils sont dans une autre catégorie", a résumé le Brésilien. Il s'attend à une bagarre intéressante dimanche avec les Ferrari. Dans le reste du peloton, cette première "qualif" de l'année 2015 a permis de voir que Carlos Sainz Jr (Toro Rosso), 22 ans, passé en Q3 pour ses grands débuts en F1, et huitième chrono du jour, a du potentiel, en plus d'une solide expérience en monoplace. Elle a aussi permis de confirmer ce que tout le monde savait déjà: McLaren-Honda ne va pas bien du tout. Button et Magnussen partiront en neuvième et dernière ligne dimanche. Car il n'y aura pas de dixième ligne, vu que les deux Manor Marussia ne sont pas sorties de leurs stands, ni vendredi, ni samedi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire