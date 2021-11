Salon des vins et de la gastronomie à Caen

Basé sur la rencontre et la dégustation, ce salon, organisé par GL Events Exhibitions, permet aux visiteurs de découvrir les produits viticoles et gastronomiques présentés par les fabricants et distributeurs.

Horaires :

Vendredi 20 mars de 17h à 21h

Samedi 21 et dimanche 22 mars de 10h à 19h

Lundi 23 mars de 10h à 18h

L'entrée est à 6€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.

Plus d'informations ICI

Ecoutez, Solange Claquin, Attachée commerciale chez GL Events.