Laon (AFP). Ruralités: comité inter-ministériel en présence Valls à Laon

Le comité inter-ministériel sur les "ruralités", en présence de Manuel Valls et de onze ministres et secrétaires d'Etat, a entamé ses travaux vendredi matin à Laon (Aisne) destinés à renforcer la présence des services publics dans les campagnes françaises. Najat Vallaud-Belkacem (Education), Marisol Touraine (Santé), en passant par Stéphane Le Foll (Agriculture et porte-parole), Sylvia Pinel (Logement) et Fleur Pellerin (Culture et Communication) notamment, participent à ce conseil inter-ministériel. Les ministres sont arrivés en bus à la préfecture de l'Aisne, où se tient la réunion. Le comité inter-ministériel se veut la traduction concrète des Assises de la ruralité engagées à l'automne dernier. L'objectif est de développer et renforcer la présence des services publics dans les campagnes menacées en particulier par les "zones blanches" en matière de communications. Mais il s'agit de lutter aussi contre la désertification médicale. Dans une interview vendredi à l'Union de Reims, le Premier ministre a donné un aperçu de certaines des mesures devant être arrêtées lors du comité inter-ministériel. Il a promis ainsi de multiplier "par trois", "dans les deux ans", les maisons de services au public, qui regroupent plusieurs services de l'Etat pour la population en un seul endroit, tels que Pôle emploi, les services fiscaux ou encore les Caisses d'allocations familiales. Ces maisons, où les habitants de zones reculées peuvent bénéficier de plusieurs services administratifs ou sociaux dans un seul et même endroit sont actuellement au nombre d'environ trois cents. Ces maisons, ou points de contact de l'Etat, pourront être installés dans bien des cas dans des bureaux de Poste, a précisé Manuel Valls. Le Premier ministre a promis également de porter à 800 le nombre des maisons de santé d'ici la fin de l'année, ces maisons entrant dans la même logique de regrouper dans un même endroit différents services médicaux. Manuel Valls s'est enfin engagé à ce que "toutes les zones blanches" disparaissent "dans dix-huit mois".

