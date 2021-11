Entrez dans le combat avec Axwell / Ingrosso sur "On My Way"

Il aura fallu seulement quelques semaines avant de revoir la paire Axwell / Ingrosso revenir avec un nouveau single. Ce jeudi 12 mars ils ont mis en ligne le clip de "On My Way", une vidéo qui montre, en moins de 7 minutes, l'épopée de deux sportifs de quartier, leur façon de truquer des matches de free fight pour récolter tout les deux l'argent des paris.



A la fin de l'histoire ils pensent pouvoir profiter de leur gain avec le sentiment d'avoir duper tout le monde, sauf que deux vieilles connaissances les prennent en flagrant délit de complot, c'est alors le début d'une course poursuite effrénée...

Le dénouement est prévu dans le prochain clip "Cant Hold Us Down" attendu dans les prochaines heures !