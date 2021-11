Retrouvez Léa Tchéna en interview après son passage aux Battles

Il a fallu du temps à la jeune fille avant d'oser chanter en public, car elle a longtemps souffert d'un gros manque de confiance en elle. C'est grâce au piano que Léa prend de l'assurance et commence à se produire en public, seule, mais aussi avec son père et son frère. Elle fait ses premiers pas dans des festivals, des scènes ouvertes, des bars...

Léa Tchéna était opposée à M'ail dans ces Battles sur le titre « Nothing Compares To You »

