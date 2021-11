Villa Castelli (Argentine) (AFP). Argentine: Bernard, Candeloro et Longo ont témoigné, retour en France samedi

Quatre sportifs participant à l'émission "Dropped" en Argentine, dont Alain Bernard et Philippe Candeloro, ont été entendus jeudi par le juge dans le cadre de l'enquête sur le tragique accident d'hélicoptères, et devraient rentrer en France samedi matin. Le juge fédéral Daniel Herrera, en charge de l'enquête sur l'accident ayant coûté la vie lundi à dix personnes, dont la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse Camille Muffat, a dit que les quatre témoignages - du nageur Alain Bernard, du patineur Philippe Candeloro, de la cycliste Jeannie Longo et de la snowboardeuse Anne-Flore Marxer - étaient "concordants". Il compte encore interroger une douzaine de personnes parmi les membres de l'équipe de tournage de l'émission de téléréalité. Quand les rescapés pourront-ils repartir vers la France? "Une fois que j'en aurai terminé avec cet acte de procédure, je donnerai l'autorisation pour que les personnes puissent retourner dans leur pays", a répondu le magistrat, lors d'un point presse devant l'hôtel où il conduit les auditions. "Ils rentrent à Paris samedi matin, ils prennent l'avion vendredi soir" en Argentine, a indiqué en France l'agent d'un des sportifs, information confirmée de source proche du dossier, et l'équipe devrait atterrir à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, au nord de Paris. "Ils rentrent tous ensemble" (sportifs et membres de l'équipe de tournage), a souligné l'agent. Afin d'accélérer le processus, Daniel Herrera a consenti d'entendre les témoins dans l'hôtel de Villa Union (province de La Rioja, nord-ouest du pays) où ils sont logés. "Cela permet d'envisager un retour en France dans un délai répondant à leurs souhaits et à leur besoin de retrouver les leurs", a salué le consul de France en Argentine, Raphaël Trannoy. Le monde sportif a rendu un hommage ému en France ces derniers jours à Camille Muffat et Florence Arthaud, ainsi qu'au boxeur Alexis Vastine, également décédé dans l'accident. - 'A disposition de la justice' - "Nous sommes à la disposition de la justice, aussi bien les quatre sportifs de haut niveau que les membres de l'équipe de tournage, et on donnera tous les éléments qui nous sont demandés", a déclaré à l'AFP Julien Magne, directeur de programmes d'ALP. "J'ai envie d'apporter mon témoignage pour l'enquête et basta. Envie de rentrer. Et j'ai envie d'aller voir les parents de Camille" Muffat, a confié Alain Bernard, champion olympique du 100 m nage libre en 2008. Cinq gendarmes français devaient arriver dans la journée en Argentine pour participer à l'enquête sur la collision en vol lundi de deux hélicoptères, dans lesquels ont péri, outre Camille Muffat, Florence Arthaud et Alexis Vastine, cinq membres français de l'équipe de tournage et les deux pilotes argentins. Parmi les gendarmes, trois experts légistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN), service spécialisé notamment dans l'identification de victimes de catastrophes, vont prêter main forte aux légistes argentins. Les corps calcinés étant méconnaissables, il faudra des tests ADN ou des données dentaires pour identifier les victimes. A La Rioja, capitale de la province éponyme, l'autopsie des corps n'avait pas débuté jeudi matin, les experts argentins attendant leurs homologues français, selon un légiste argentin. Sur le lieu de l'accident, à Villa Castelli, des experts aéronautiques français du Bureau enquête analyse (BEA), du motoriste Turbomeca et d'Eurocopter, arrivés mercredi soir, ont commencé à démanteler les carcasses calcinées des hélicoptères. - Arthaud enterrée sur une île de Méditerranée - Pamela Suarez, la présidente du BEA argentin qui travaille avec les experts français, a précisé à l'AFP "qu'après le travail sur le terrain, destiné à recueillir des éléments primordiaux pour l'enquête", l'analyse des pièces recueillies se poursuivrait en laboratoire à Buenos Aires. Pour beaucoup d'experts aéronautiques, une erreur de pilotage serait à l'origine du drame. Les deux hélicoptères, des Écureuils de facture récente (2010), volaient à proximité l'un de l'autre et à faible altitude. Florence Arthaud, surnommée "la fiancée de l'Atlantique" après avoir remporté en 1990 La route du Rhum, sera enterrée sur une île de Méditerranée au large de Cannes, a annoncé son frère Hubert dans un entretien publié jeudi par le quotidien Nice-Matin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire