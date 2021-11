Les Malherbistes veulent déjà recommencer une bonne série

La série aura été belle et profitable pour le Stade Malherbe. Six victoires et un nul en sept matchs pour faire plus que de se relancer dans la course au maintien. Mais samedi 7 mars, les Girondins de Bordeaux ont mis un terme à l'euphorie caennaise en s'imposant 2-1 au stade Michel d'Ornano, face à des Bleu et Rouge qui ont évolué à 10 contre 11 pendant plus d'une heure et qui étaient, héroïquement, parvenus à égaliser à 15 minutes de la fin.

Une série intéressante à jouer



"La série s'arrête, on va en refaire une dès la semaine prochaine", lançait le latéral gauche caennais, Emmanuel Imorou, à la sortie du vestiaire. Frustré, mais pas abattu. "Malgré la défaite, on a montré de belles choses face à Bordeaux et ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris de points que tout va s'envoler". Malherbe semble en effet pouvoir s'appuyer sur de bonnes bases pour se relancer. "On va repartir de l'avant dès le match à Lorient ce samedi, même si ce ne sera pas facile d'évoluer sur un terrain synthétique", annonce le coach Patrice Garande. Avec Lorient, Metz et Nantes à jouer lors des trois prochaines semaines, Caen va défier des mal classés. L'occasion pourquoi pas d'assurer son maintien facilement. Malherbe à beaucoup à y gagner pour préparer déjà la saison prochaine.