Forum de l'emploi et de la formation à L'Aigle

Sur une initiative de la Région, la Cité des métiers de Basse-Normandie coordonne un réseau multi-partenarial d’information et de conseil sur les métiers, l’orientation scolaire, la formation, l’emploi et la création d’activité. Organisées avec l’appui des acteurs locaux (réseau de l’accueil, de l’information et de l’orientation, établissements et organismes de formation, entreprises, chambres consulaires…), cités des métiers « éphémères » proposent aux Bas-Normands des espaces d’échanges et de rencontres autour de ces 5 thématiques.

Accessibles gratuitement et ouvertes à tous les publics, ces cités des métiers « éphémères » se déclinent sous différentes formes et proposent :

Des pôles conseil : rencontres avec des équipes de conseillers professionnels

Des rendez-vous avec des acteurs du territoire : témoignages et rencontres avec des professionnels, portes ouvertes d’établissements de formation…

L’accès libre à un ensemble de ressources documentaires, des temps d’échanges et de convivialité : conférences-débat, tables rondes, ateliers, expositions, animations…

Après Valognes c'était ce jeudi 12 mars au Hall Exposition de L’Aigle. Prochains rendez-vous à Dives sur mer, Vire, et Falaise.