Les premiers noms du festival Beauregard !

Le festival Beauregard est organisé depuis 3 ans par l'équipe du Big Band Café, c'est le rendez-vous des fans de live et de festival dans le Calvados, ce festival a reunni 37 000 personne sl'année dernière dans le parc du château Beauregard à Hérouville St Clair.

Le déjanté Philippe KATERINE viendra provoquer le public et chanter Louxor j'adore et la Banane !

Patrice l'artiste germano-africain jouera ses titres soul et hip-hop au public normand.

Enfin le tro des Two Door Cinema Club enchantera les spectateurs avec leur son electro-rock tant aimé par le public habitué aux salles de concert de la région.

Vos pass 3 jours sont dispo ici: https://www.tendanceouest.com/Espace-billeterie,1980.media