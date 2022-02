Cette vidéo est le buzz internet du jour ... Il s'agit d'un film qui met en vedette un des plus grands succès du roi de la pop, Smooth Criminal revu et visité au violoncelle par Stjepan Hauser et Luka Sulic. Dextérité et talent ont été nécessaire à la réalisation de ce clip. Ces deux violoncellistes professionnels vivent profondément leur musique.