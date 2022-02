TV NEWS : Lio écartée de l'emission de Jean-Luc Lemoine sur France 2

Une nouvelle série devrait se tourner prochainement aux états-unis, il s'agit d'une série musicale que la chaine NBC a décidé de produire pour contrer la FOX qui rencontre un très grand succès outre-atlantique avec Glee... Si peu de français ont entendu parler de cette fiction, il est possible en revanche que l'on entende parler de Smash, le projet de la NBC qui a décidé de sortir l'artillerie lourde en faisant appel aux services du réalisateur Steven Spielberg. Smash relatera les aventures d'un groupe de jeunes ayant l'ambition de monter une comédie musicale à Broadway ... La série arrivera peut être prochainement sur les écrans français.

On reste dans la musique mais on revient en France avec une information publiée par l'hebdo Télé Star : le tournage d'un film musical inspiré de l'histoire de “Blanche neige et les 7 nains” devrait commencer au mois de mai pour France 2. L’adaptation se veut moderne, mais la production reste discrète et peu d'informations ont été dévoilées pour le moment, on ne manquera pas de vous donner plus de détails dès que nous en aurons.

Enfin, sur France 2 : le bureau des plaintes de Jean Luc Lemoine s'est vu privé de Lio hier soir. Que s'est il passé ? Officiellement, il s'agit d'un problème d'emploi du temps lié au tournage d'un téléfilm, mais il semblerait qu'officieusement, de nombreux invités refusent de venir afin de ne pas se retrouver face à la chanteuse, membre de l'équipe de chroniqueurs de l’émission. Qui dit vrai ? On le saura surement dès la semaine prochaine. En attendant, les audiences des chaines qui devraient tomber dans la matinée pourraient, on l'imagine, influencer France 2 à demander à Lio de rester chez elle pour les dernières émissions prévues jusqu'en mars ... ou pas ...

La sélection télé de l'expresso pour ce soir : La suite de la saison 6 inédite de Grey's anatomy, diffusion prévue ce soir dès 20h45 des épisodes 10, 11 et 12 sur TF1.