Londres (AFP). Ligue des champions: le PSG tient enfin son grand soir

Cette fois, le PSG a enfin réalisé l'exploit européen après lequel il courait pour légitimer ses immenses ambitions. En éliminant Chelsea en 8e de finale de la Ligue des champions mercredi (1-1; 2-2 a.p.), avec un c?ur et un panache admirables, les joueurs parisiens ont obtenu une triple récompense, pour eux-mêmes, leurs dirigeants et leur entraîneur. . La récompense de QSI Retour en arrière de trois mois, en décembre à Barcelone, après une défaite 3-1 sans appel. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a le regard noir et lâche qu'il espère qu'il s'agit de "la dernière défaite de la saison". Contraste mercredi soir à Stamford Bridge: le même a longuement fêté la qualification devant les fans parisiens restés en tribunes, puis a donné une franche accolade à Laurent Blanc, les deux hommes sautant sur place comme des enfants. "C'est magnifique, historique pour nous", a expliqué le dirigeant parisien. C'est que ce succès a un double impact sur le fameux "projet" qatari avec le PSG. Depuis l'arrivée de QSI aux commandes du club à l'été 2011, près d'un demi-milliard d'euros a été investi rien qu'en transferts. Le budget du club a été porté à environ 500 millions d'euros par an et une élimination en 8e de finale après deux quarts de finale aurait fait désordre. Plus symboliquement, mais ce n'est vraiment pas anodin, le Paris de QSI tient enfin son match référence, son exploit de légende. "Pour moi, c'est du niveau de PSG-Real en 1993", a estimé Pierre Ducrocq, ancien milieu de terrain du club désormais consultant pour France Bleu 107.1. . La revanche de Laurent Blanc "Je pense que ce match fera partie des références du club pendant quelques années () Le staff technique, qui porte toutes les responsabilités en cas de défaite, a quand même un peu de mérite dans cette victoire". Emu, fatigué mais heureux, Laurent Blanc n'a pas oublié de rappeler qu'il avait bien entendu toutes les critiques qui ont accompagné la saison parisienne. Arrivé au PSG en 2013 après que tous les autres techniciens d'envergure ont décliné la proposition, l'ancien sélectionneur des Bleus est en route pour une saison qui pourrait être historique. En lice pour un inédit triplé national --Paris est deuxième de L1, finaliste de la Coupe de la Ligue et demi-finaliste de la Coupe de la Ligue--, il est surtout sorti vainqueur de son duel avec la référence José Mourinho. Après le numéro réussi mardi en conférence de presse par le Portugais --qui avait notamment pointé les fautes parisiennes--, une nouvelle élimination aurait eu un effet dévastateur pour Blanc. Mais pour Al-Khelaïfi pas de doute, "il a battu Mourinho". Les joueurs aussi lui ont rendu hommage, notamment le capitaine Thiago Silva. "C'est la victoire du coach. Il a fait les bons choix, les bons changements. Il avait très bien préparé ce match en vidéo. Il a été incroyable pour nous", a dit le Brésilien. . La réponse des Brésiliens Tout à coup, on voit d'un ?il différent les 50 millions d'euros déboursés par le PSG pour s'attacher les services de David Luiz. Régulièrement suspecté d'être un chien fou trop indiscipliné pour le poste de défenseur central, l'ancien de Chelsea a livré mercredi un match admirable de c?ur et de grinta. Buteur à la 86e minute quand tout semblait perdu, il a maintenu Paris à flot. Et il a su résister aux provocations de l'infernal Diego Costa, ce qui n'est pas le moindre de ses mérites. A ses côtés, Thiago Silva a semblé plus fort que jamais malgré le penalty concédé durant la prolongation. Après le naufrage du Mondial au Brésil, après deux mois d'absence pour blessure et une reprise compliquée, l'ancien Milanais est en train de redevenir "O Monstro".

