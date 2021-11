Le Paris SG a fait match nul à Chelsea 2 à 2 a.p. et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi, les deux équipes avaient fait 1-1 à l'aller au Parc des Princes. Le PSG rejoint au tour suivant (aller: 14-15 avril, retour: 21 et 22 avril) le Real Madrid, le FC Porto et le Bayern Munich. Les quatre derniers matches des 8e de finale retour auront lieu les 17 et 18 mars.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire