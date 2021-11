Grandes marées : Tendance Ouest en direct de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel

En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, Tendance Ouest s'installe le temps d'une journée dans l'un de plus beaux joyaux du patrimoine français, le Mont-Saint-Michel. L'un des premiers sites inscrits par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial.

Une émission historique

A l'issue des travaux titanesques de rétablissement du caractère maritime de la "merveille", lors des grandes marées, le Mont-Saint-Michel redevient une île. Un spectacle unique et saisissant que les internautes pourront admirer en direct et en vidéo sur tendanceouest.com.

Dès 6h00 du matin, le vendredi 20 mars, les équipes de Tendance Ouest seront en direct de la terrasse de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel. En compagnie de Xavier Bailly, administrateur de l'Abbaye, et d'une multitudes d'invités qui se succèderont jusqu'à 13h00, Tendance Ouest vous contera le Mont, son histoire, ses secrets, sa vie, ses personnages,... et vous fera vivre en direct et en images les grandes marées.

Une émission réalisée avec le soutien du Manoir de La Roche Torin.