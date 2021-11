Paris (AFP). General Electric implantera en France le siège mondial de ses activités d'énergies renouvelables

General Electric va implanter en France le siège de son futur pole dédié aux énergies renouvelables, qui pilotera notamment les co-entreprises que l'Américain mettra en place avec Alstom dans le cadre du rachat de sa branche énergie. Le géant américain "a décidé de regrouper l'ensemble des actifs de General Electric et d'Alstom dans le secteur des énergies renouvelables au sein d'une entité unique qui rendra directement compte au président directeur général Jeffrey Immelt. Cette activité énergies renouvelables sera basée à Paris et sera dirigée par Jérome Pécresse", actuel vice-président d'Alstom en charge de la branche +Renewable Power+, a déclaré Mark Hutchinson, dirigeant de GE et responsable de l'intégration des actifs énergie d'Alstom.

