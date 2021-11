Sortir dans l'Orne : jeudi 12 mars

C'est la semaine du handicap au cinéma Gérard Philippe de la Ferté Macé. A cette occasion un débat a lieu ce jeudi lors de la diffusion du film Marie Heurtin. Rendez-vous ce soir à 20h30. L'entrée est à 4€.



Grand événement à l'entrepôt l'Art Scène à Alençon. Les Samovidas se produisent ce samedi. C'est un trio de chants bulgares mêlés au gospel. C'est à 20h30. L'entrée est à 8€ pour les adultes, 6€ pour les 12/18 ans et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations obligatoires.



Tendance Ouest et Papillons de Nuit proposent à un groupe normand de se produire sur la scène du festival. Le groupe vainqueur aura l'immense honneur de jouer le dimanche 24 mai sur la scène Erébia. Ils ne sont plus que 5 en compétition. Vous avez jusqu'à dimanche pour voter pour votre groupe normand favori sur tendanceouest.com