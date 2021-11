Le rappeur Orelsan se lance dans le cinéma

"Orel a toujours voulu travailler dans le cinéma", se souvient, à la salle de musiques du Cargö, à Caen, Damien Maurice, l'un de ceux qui a suivi l'ascension du rappeur ornais Orelsan depuis ses débuts. Son projet est aujourd'hui en passe de devenir réalité.



À partir du 23 mars, le tournage de son premier long-métrage sera bel et bien lancé. "Nous allons résumer les huit dernières années de sa vie et de celle de Gringe (qui l'accompagne dans le duo Les Casseurs Flowters, NDLR) sur grand écran", révèle le producteur du film, Maxime Delauney. "Les deux avaient conçu un premier album – sorti en novembre 2013 – comme un scénario. Alors autant que l'histoire soit reprise en images !" Aux manettes, Christophe Offenstein – réalisateur du récent "En solitaire" avec François Cluzet – assistera le rappeur, déjà rompu à l'exercice pour plusieurs de ses clips musicaux.

En tournage à Caen



Dans moins d'un an, celui qui s'est fait connaître affublé d'un masque, aura sans doute transformé l'essai et ajoutera une corde de plus à son arc. Mais en attendant, Orelsan est un homme très occupé : ces dernières semaines, "tout en continuant d'écrire", il s'est employé à effectuer des castings à Paris, à repérer des lieux de tournage... La salle du Cargö devrait bien en faire partie.