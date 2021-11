Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alençon en appelle à l'ordre public

"Il y a un peu plus d’un an j’avais interpellé les forces de l’ordre, Préfet, Parquet", explique Maître Bertrand Deniaud "au sujet de l'individu qui depuis des années à Alençon, s’attaque lâchement aux pneus des voitures de journalistes, d’avocats, d’huissiers de justice. Il s’en prend également aux serrures des bureaux et des domiciles, il suit donc les gens jusque chez eux. En mettant un simple coup de poinçon dans un pneu il fait se dégonfler celui-ci tout doucement. On roule alors sans crainte mais on risque gros. Il met donc en danger la vie de ses victimes. Mon épouse, victime elle aussi, conduit mes enfants, elle est enceinte, tout est normal !"

Et l'avocat de s'agacer : "Lui vit sans inquiétude ! Sans doute faut-il un drame ? Un pneu éclaté sur l’autoroute avec des enfants dans la voiture ? Et là tout le petit monde responsable s’offusquera comme d’habitude."

Bertrand Deniaud demande donc solennellement à ceux qui sont responsables de l’ordre public de faire leur travail, ajoutant : "il est inconcevable qu’une personne puisse s’attaquer et mettre en péril la sécurité de personnes qui n’aspirent qu’à faire leur travail sereinement. Si les pouvoirs publics demeuraient incapables de faire garantir la tranquillité publique, je serais contraint d’engager leur responsabilité et je proposerai à tous ceux qui sont victimes de s’associer ma démarche."