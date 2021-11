Paris (AFP). Ronaldo seul recordman de buts (78) en compétitions européennes de clubs

Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record en compétitions européennes de club en marquant son 78e but, devant Raul (77), pour le Real Madrid face à Schalke 04 mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions. Le Portugais a marqué un doublé de la tête et égalisé à chaque fois, d'abord sur un corner de Kroos (25e minute), puis sur un centre de Coentrao (40e), dans ce match retour disputé à Madrid (aller: 2-0 pour le Real). Cristiano Ronaldo dépasse l'Espagnol Raul au classement des compétitions européennes de clubs, et égale le record de buts en Ligue des champions de son rival Lionel Messi (75).

