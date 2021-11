Villa Castelli (Argentine) (AFP). Crash en Argentine: la France sous le choc, les corps transférés à la morgue

La France était sous le choc mardi après la mort de 10 personnes dans un accident d'hélicoptères en Argentine, dont la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse, championne olympique, Camille Muffat, dans la plus grave tragédie de l'histoire de la téléréalité. Les corps des victimes ont commencé mardi après-midi à être transférés à la morgue de la capitale de la province de La Rioja, ont annoncé les autorités locales. "Jusqu'à maintenant, cinq corps ont été retirés (du lieu du crash, ndlr) et sont en train d'être transférés vers la capitale, La Rioja", a indiqué à l'AFP Roberto Ludeña, porte-parole du gouvernement de cette province située à 1.100 kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires. Parmi les dix victimes figurent huit Français et les deux pilotes argentins, tués lors du tournage d'un jeu de téléréalité de TF1. Le boxeur médaillé olympique de bronze à Pékin (2008) Alexis Vastine, un Normand né dans l'Eure, a également trouvé la mort dans cet accident. Programme à succès venu de Suède, "Dropped", prévu pour être diffusé l'été prochain en France, devait rassembler huit sportifs lâchés en pleine nature. Florence Arthaud, 57 ans, était la seule femme à avoir remporté -en 1990- la mythique Route du Rhum, une des solitaires à la voile les plus difficiles. Avec son franc-parler, "la petite fiancée de l'Atlantique", comme on la surnommait, était aussi une personnalité hors normes. Longue et secrète, Camille Muffat, 25 ans, était l'une des plus grandes championnes de la natation française, couronnée d'or, d'argent et de bronze aux JO de Londres en 2012. "Elle était très contente (de participer), a expliqué son compagnon William Forgues à l'AFP par téléphone. Elle aimait bien le concept. Elle espérait ne pas être sortie en premier pour continuer, pour aller vers une destination supplémentaire magique. Elle se régalait." Du monde sportif, frappé au c?ur, aux hommes politiques, désolés par ces disparitions, les réactions se multipliaient après l'annonce, au milieu de la nuit de lundi à mardi, de cet accident, survenu dans la Quebrada del Yeso, dans la province montagneuse de La Rioja. - Riner: 'Envie de vomir' - "J'ai été réveillé ce (mardi) matin par des tonnes de messages pour me dire que mon pote (ndlr: Alexis Vastine) était mort. J'ai eu envie de vomir tellement c'est dur, c'est horrible", a réagi avec émotion le champion olympique de judo Teddy Riner. Le président François Hollande a fait part dans la nuit de "sa stupeur et son émotion". Dans la matinée, il a salué "trois champions "qui voulaient repousser les frontières". Manuel Valls a exprimé sa "peine immense". "C'est toute la France qui est en deuil", a souligné le chef du gouvernement, résumant les réactions de la classe politique. Un hommage aux trois champions tués dans l'accident sera rendu mercredi à la mi-journée à l'Institut national du sport et de la performance (Insep), a annoncé le ministère des Sports. Le groupe TF1 et son patron Martin Bouygues se sont dits "très attristés" et ont présenté leurs condoléances. A Paris, le parquet a confié une enquête pour homicides involontaires à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens, tandis que deux enquêteurs du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), chargé de mener des investigations techniques sur les accidents d'avions, devaient se rendre sur place. Les deux hélicoptères venaient de décoller d'un terrain de football à Villa Castelli quand ils se sont heurtés. "Les conditions climatiques étaient bonnes", a dit à l'AFP un porte-parole de la province de La Rioja. L'un des deux hélicoptères a "soudainement dévié de sa trajectoire et a percuté l'autre", a raconté mardi Franck Firmin-Guion, PDG de la société de production ALP, qui tournait sur place l'émission d'aventures.

