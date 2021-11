Paris (AFP). Crash en Argentine: le monde du sport et de la télé en deuil

La France était sous le choc mardi après la mort de 10 personnes dans un accident d'hélicoptères en Argentine, dont la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse, championne olympique, Camille Muffat, dans la plus grave catastrophe de l'histoire de la téléréalité. Deux enquêteurs du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), chargé de mener des investigations techniques sur les accidents d'avions, vont se rendre mardi en Argentine. "Deux enquêteurs accompagnés d'un conseiller d'Airbus Helicopters et d'un conseiller de Turbomeca, se rendent en Argentine aujourd'hui (mardi)", indique le BEA dans un bref communiqué. Parmi les dix victimes figurent huit Français et les deux pilotes argentins, tués lundi dans le crash de deux hélicoptères en Argentine, sur le tournage d'un jeu de téléréalité de TF1. Le boxeur médaillé olympique de bronze à Pékin (2008) Alexis Vastine, un Normand né dans l'Eure, a également trouvé la mort dans cet accident. Programme à succès venu de Suède, "Dropped", prévu pour être diffusé l'été prochain en France, devait rassembler huit sportifs lâchés en pleine nature, selon son présentateur Louis Bodin. Florence Arthaud, 57 ans, était la seule femme à avoir remporté - en 1990 - la mythique Route du Rhum, une des solitaires les plus difficiles. Avec sa crinière rousse et son franc-parler, "la petite fiancée de l'Atlantique" comme on la surnommait, était aussi une personnalité hors norme. Longue et secrète, Camille Muffat, 25 ans, était l'une des plus grandes championnes de la natation française, couronnée d'or, d'argent et de bronze aux JO de Londres en 2012. Du monde sportif, frappé au coeur, aux hommes politiques, désolés par ces pertes, les réactions se multipliaient après l'annonce, au milieu de la nuit, de cet accident, survenu dans la Quebrada del Yeso, dans la province montagneuse de la Rioja, au nord-ouest de l'Argentine. Le président François Hollande a fait part dans la nuit de "sa stupeur et son émotion". Dans la matinée, il a salué "trois champions "qui voulaient repousser les frontières". Manuel Valls a exprimé sa "peine immense". "C'est toute la France qui est en deuil", a souligné le chef du gouvernement résumant les réactions de la classe politique unanime. Martin Bouygues et le groupe TF1 se sont dits "très attristés" et ont présenté leurs condoléances. A Paris, le parquet a confié une enquête pour homicides involontaires à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens. "Apparemment, les deux hélicoptères se sont heurtés en plein tournage. Il n'y a pas de survivant. Les conditions climatiques étaient bonnes" en cette fin d'été austral en Argentine, a dit à l'AFP un porte-parole de la province de La Rioja. Le tournage avait débuté fin février à Ushuaia, pointe sud du continent américain, en Patagonie argentine. Le nageur Alain Bernard, la cycliste Jeannie Longo, le footballeur Sylvain Wiltord, la snowboardeuse Anne-Flore Marxer et le patineur Philippe Candeloro s'étaient aussi engagés dans cette équipée. - Coup dur pour TF1 - La plus célèbre des victimes du crash, Florence Arthaud, "était un extraordinaire marin", a souligné le navigateur Olivier de Kersauson sur Twitter. "C'est une fin bien triste pour une fille qui était tout de la gaieté, tout de la vie", a déclaré le marin Philippe Poupon sur RTL.

