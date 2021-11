Paris (AFP). Téléréalité: le crash d'hélicoptères - EN DIRECT

10:36 GMT - CIO et Fina en deuil - Le Comité international olympique se dit "bouleversé", comme la Fédération internationale de natation qui a exprimé son "immense tristesse". "Nous sommes bouleversés par cette triste nouvelle. Nos pensées vont aux familles et amis de ces merveilleux athlètes qui viennent de nous quitter", indique le CIO, soulignant que "le monde du sport et la famille olympique ont perdu trois de leurs plus brillants représentants". Pour rendre hommage à ces champions, le drapeau olympique sera mis en berne pendant trois jours au siège du comité à Lausanne. 10:27 GMT - Hommage d'Hollande - François Hollande rend hommage à "trois champions" qui voulaient "repousser les frontières". 10:25 GMT - Bouygues - Le groupe Bouygues et son PDG Martin Bouygues, "très attristés par l'effroyable accident survenu en Argentine la nuit dernière", adressent "leurs condoléances aux familles et proches des dix victimes". Le dirigeant et son groupe éponyme "s'associent aux équipes de TF1" dans ces condoléances. 10:17 GMT - Leconte "effondré" - L'ex-joueur de tennis français Henri Leconte se dit "sous le choc" après le décès de "grands noms du sport". L'ancien champion, qui a participé en 2005 à "La Ferme Célébrités", autre émission de télé-réalité, se dit "d'autant plus choqué parce que l'on m'avait contacté pour savoir si je pouvais participer à ce jeu, mais je ne pouvais pas". "On parle beaucoup des sportifs mais il faut aussi penser aux sept autres victimes", a souligné le lauréat de la Coupe Davis en 1991 avec la France. 10:10 GMT - Sabine et Balavoine - Le crash rappelle un autre accident d'hélicoptère survenu lors du rallye Paris-Dakar de 1986 qui avait également suscité une immense émotion: le créateur de la course Thierry Sabine et le chanteur Daniel Balavoine avaient trouvé la mort, avec trois autres personnes, dans le crash de leur appareil pris dans une tempête de sable. 10:05 GMT - Enquête - Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicides involontaires après le crash, a appris l'AFP de source judiciaire. L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens (GTA). Cette enquête est la première confiée au pôle spécialisé dans les accidents collectifs de Paris, créé en décembre 2014 avec celui de Marseille. 10:03 GMT - Silence au Paris-Nice - Une minute de silence sera observée avant le départ de la deuxième étape de Paris-Nice en hommage aux victimes du crash. 09:57 GMT - CRASH D'HELICO: ENQUETE A PARIS POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES 09:52 GMT - "En plein coeur" - "Je suis de tout coeur avec toutes les familles des victimes #triste", tweete le judoka Teddy Riner. L'ex-judoka David Douillet tweete, lui, : "Arthaud, Muffat, Vastine : le #sport français touché en plein coeur par leur disparition. Je pense fort à leurs proches et à leurs familles." Le recordman du monde du saut à la perche Renaud Lavillenie parle d'une "horrible disparition". "Sous le choc. Courage aux proches", tweete-t-il. 09:52 GMT - Voisin d'Arthaud - Les mots viennent avec difficulté au voisin immédiat de Florence Arthaud, ancien grutier du club nautique du petit port de la Madrague de Montredon à Marseille, où la navigatrice a eu un temps un voilier. "On buvait un petit coup ensemble, parfois, à la maison. Elle était très aimée dans le quartier. On a beau dire: +ce sont les choses de la vie+ ça passe mal", dit le vieux monsieur au cheveux blancs au journaliste de l'AFP Martin de Montvalon. 09:46 GMT - Tragique - Tweet de la championne de natation, Laure Manaudou: "Une énorme pensée a Camille, Alexis et Florence, tragique. Ils ont fait grandir la France, grandir leur sport". 09:45 GMT - "Rest in peace" - "On vous aimera toujours. les mots font mal, les larmes coulent. Nos pensées vont vers leurs proches. RIP", tweete l'escrimeuse Laura Flessel. 09:43 GMT - Précédent - En France, en 2013, un candidat, Gérald Babin, était décédé d'une crise cardiaque lors de la 13e édition de "Koh-Lanta", produit comme "Dropped" pour TF1 par la société de production ALP. Le médecin du programme s'était ensuite suicidé. Le tournage avait été interrompu. L'émission est revenue à l'écran l'automne dernier. 09:31 GMT - Hommage de Sarkozy - L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy rend hommage sur Twitter à Muffat, Arthaud et Vastine, ces "immenses sportifs" qui "faisaient la fierté de la France". 09:23 GMT - Jeu suédois - En Suède, "Dropped" a été lancé en 2014. La deuxième saison du jeu, tournée en Argentine, au Népal et au Kenya, et finalement remportée en janvier par l'ex-footballeur d'Arsenal Anders Limpar, a enregistré des records d'audience dans le pays. 09:22 GMT - "Terrible nouvelle" - "Terrible nouvelle ce matin C'était des grands champions qui ont fait avancé leur sport. Pensées pour toutes les familles", tweete le champion de ski français Jean-Baptiste Grange. 09:15 GMT - "Infinie violence" - Le navigateur français Olivier de Kersauson parle sur Europe 1 "d'une infinie violence". "Il y avait chez Florence Arthaud une espèce de personnage complètement hors norme capable de tout. Elle avait un vrai sens de la mer, une analyse très féminine et en même temps intelligente". "On a tous perdu une petite soeur, une fille que tout le monde admirait, trouvait marrante. Ce n'est pas une imposture, c'est un extraordinaire marin. Une vraie gentillesse, une énorme curiosité, une capacité à ne pas reculer, à prendre des risques", se rappelle-t-il. 09:08 GMT - "Pas mon truc" - Le champion français de kayak Tony Estanguet, représentant des athlètes au Comité international olympique, indique sur Facebook avoir "été contacté pour participer à cette émission mais la télé-réalité, c'est pas mon truc". Camille était pour lui "une championne incroyable, d'une énergie intérieure débordante, à la fois si calme et capable d'une puissance redoutable. Elle avait pris cette décision +surprenante+ et courageuse d'arrêter sa carrière si jeune et nous avions beaucoup échangé sur ce sujet. Elle profitait de la vie qui s'ouvrait à elle. C'est dur. Et que dire d'Alexis l'un des sportifs qui m'a le plus touché. Il nous a fait pleurer pendant les Jeux, d'une grande sensibilité, honnête et sincère. Il s'est reconstruit, prêt à repartir au combat pour vivre son rêve de devenir champion olympique". "Je pleure ces grands champions", conclut-il.

