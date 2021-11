Rouen : ivre, il trébuche de son scooter

Police secours est requise ce mardi 10 mars à 1h du matin pour se rendre rue des Carmes. Un jeune homme aurait chuté de son scooter dans cette rue, avant d'emprunter la rue de l'hôpital et d'y chuter à nouveau.

Les policiers aperçoivent l'individu sans casque rue de l'hôpital et décident de l'interpeller. L'individu tente alors de mettre son scooter de marque Sym sur la béquille avec beaucoup de difficultés. Les policiers lui demandent de présenter ses papiers. Il vide alors ses poches et jettent le tout aux pieds des forces de l'ordre.

L'homme, né en 1986 et demeurant à Franqueville Saint-Pierre, titube et se montre très agressif envers les policiers. Il a été ramené à l'hôtel de police et contrôlé avec 2,20g d'alcool dans le sang et en possession d'un morceau de résine de cannabis. Il a été placé en garde à vue.