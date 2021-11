Buenos Aires (AFP). Crash en Argentine: vive émotion en France, coup dur pour TF1

La mort de trois grands sportifs français, dont la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse Camille Muffat dans un crash d'hélicoptères sur le tournage du jeu d'aventures "Dropped" de TF1 en Argentine suscitait une forte émotion mardi en France et constitue un coup dur pour la chaîne de télévision. Le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête pour homicides involontaires après le crash des deux hélicoptères, a appris l'AFP de source judiciaire. L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens (GTA). "C'est toute la France qui est en deuil ce matin", a déclaré le Premier ministre, Manuel Valls, en exprimant sur Twitter sa "peine immense" au lendemain de cet accident qui a tué 10 personnes au total. Le président François Hollande avait fait part auparavant de sa "stupeur" et son "émotion". "Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine ont tant fait briller la France", a-t-il souligné. Florence Arthaud, 57 ans, était l'une des plus célèbres navigatrices au monde, rare femme à s'être imposé dans ce milieu masculin. Surnommée "la petite fiancée de l'Atlantique", elle avait notamment remporté la Route du rhum en 1990, la plus prestigieuse des courses transatlantiques en solitaire entre la Bretagne (ouest de la France) et la Guadeloupe, dans les Antilles françaises. Camille Muffat, 25 ans, était l'une des championnes les plus titrées de la natation française, héritière de Laure Manaudou. Elle s'était illustrée en 2012 aux jeux Olympiques de Londres, en remportant trois médailles dont l'or sur 400 mètres nage libre. Un autre ancien médaillé olympique, le boxeur Alexis Vastine, 28 ans, qui avait décroché le bronze en 2008 à Pékin, figure parmi les victimes, avec cinq autres Français, membres de l'équipe de production de "Dropped", et les deux pilotes argentins des hélicoptères accidentés. L'accident a eu lieu vers 17H00 (20H00 GMT) lundi "dans la Quebrada del Yeso", dans le nord-ouest de l'Argentine. - Coup dur pour TF1 - "Les deux hélicoptères se sont heurtés en plein tournage. Il n'y a pas de survivant. On ne sait pas à quoi est due la collision, les conditions climatiques étaient bonnes", a dit à l'AFP un porte-parole de la province de La Rioja, Horacio Alarcon. Les hélicoptères, prêtés par les autorités locales, venaient de décoller d'un terrain de football à Villa Castelli quand ils sont entrés en collision en plein vol. Selon la radio locale Fenix, dans chacun des appareils voyageaient cinq personnes (quatre Français et un pilote argentin). Des policiers et une juge ont été dépêchés sur place pour déterminer les causes de l'accident. De son côté, le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête pour homicides involontaires, a appris l'AFP de source judiciaire. Cette catastrophe est un coup dur pour la première chaîne de télévision française qui a fait part de son "immense tristesse". Le PDG "Nonce Paolini et toutes les équipes de TF1 s'associent en ces terribles moments à la douleur des familles et des proches", a indiqué le groupe. Le titre était malmené à Bourse de Paris où il perdait 1,86% à 15,80 euros à 10H30 (09H30 GMT). En 2013, un autre jeu de survie "Koh-Lanta", produit comme "Dropped" pour TF1 par la société ALP, avait déjà été interrompu après la mort d'un candidat, Gérald Babin, décédé d'une crise cardiaque lors du tournage. Ce drame avait été suivi du suicide du médecin du programme. L'émission est revenue à l'écran l'automne dernier. Le tournage de "Dropped" a été interrompu et toutes les équipes vont être rapatriées vers la France. "Toutes les équipes d?ALP sont effondrées et s?associent à la profonde douleur des familles et des proches", a écrit la société. Le tournage avait débuté fin février à Ushuaia, à la pointe sud du continent américain, en Patagonie argentine. L'émission, prévue pour être diffusée l'été prochain en France, devait rassembler huit sportifs lâchés en pleine nature. Parmi les autres ex-stars engagées dans l'aventure figuraient notamment le nageur Alain Bernard, champion olympique de l'épreuve reine du 100 m nage libre en 2008 à Pékin, le footballeur Sylvain Wiltord, champion d'Europe 2000, la cycliste Jeannie Longo ou le patineur Philippe Candeloro. Ce crash est le drame le plus grave jamais survenu dans l'histoire de la téléréalité.

