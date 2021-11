Aéroport de Roissy (France) (AFP). Mali: la dépouille du Français tué dans l'attentat de Bamako rapatriée à Paris

Le corps de Fabien Guyomard, la victime française de l'attentat de samedi à Bamako, est arrivé mardi matin à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, où sa famille a tenu à lancer un message "d'espoir et d'humanité". L'avion dans lequel il a été rapatrié s'est posé peu avant 06H00 GMT sur le tarmac. Le cercueil, recouvert d'un drapeau français, a été porté jusqu'au pavillon de réception, où les parents de Fabien Guyomard ainsi que son frère et son oncle ont pu se recueillir. "Notre fils était heureux au Mali", ont souligné ses parents, tout en rappelant son attachement à la France et à sa Bretagne d'origine, dans une brève déclaration lue à la presse par l'oncle de Fabien, Christian Guyomard. Sa "part de rêve a été brisée par des individus qui n'ont plus rien d'humain", a-t-il poursuivi. M. Guyomard, 30 ans, a été tué lors de l'attaque de "La Terrasse", un restaurant-bar de Bamako, qui a fait quatre autres morts (trois Maliens et un Belge) et au moins huit blessés. "Aujourd'hui encore résonne la voix de Fabien, son amour de la vie () Nous nous attacherons à faire vivre son message d'espoir et de plus d'humanité", a-t-il conclu, remerciant par ailleurs les autorités françaises pour leur soutien. Le secrétaire d'État aux Français de l'étranger Matthias Fekl, présent au côté de la famille, a "rendu hommage" à la victime et rappelé que la France "comptait sur la détermination des autorités maliennes pour retrouver" et condamner les auteurs de l'attentat. M. Guyomard travaillait au Mali pour une société américaine spécialisée dans la construction.

