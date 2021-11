Lille (AFP). Nord: quatre enfants et leur mère périssent dans un incendie (gendarmes)

Quatre enfants, nés entre 2002 et 2006, et leur mère sont morts mardi à Saint-Jans-Cappel (Nord) dans l'incendie de leur maison qui s'est déclaré dans la nuit, tandis que le père, blessé à une jambe, a été hospitalisé, ont annoncé les gendarmes. "La maman et les quatre enfants sont décédés dans l'incendie, qui s'est déclaré un peu après 01H00", a indiqué la gendarmerie, qui a précisé que l'origine du sinistre était encore indéterminée. L'enquête a débuté sous l'autorité du procureur de Dunkerque.

