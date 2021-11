Paris (AFP). Accident en Argentine: Hollande exprime sa stupeur et son émotion

Le président la République a exprimé "sa stupeur et émotion", dans la nuit de lundi à mardi, après la mort de huit Français, dont trois champions sportifs, dans un accident entre deux hélicoptères en Argentine. "La disparition brutale de nos compatriotes est une immense tristesse," poursuit François Hollande, dans un communiqué publié par l'Elysée. "La navigatrice Florence Arthaud, la championne olympique de natation Camille Muffat et le champion de boxe Alexis Vastine, qui ont tant fait briller la France, font partie des victimes, ainsi que plusieurs membres de l?équipe de production de la société ALP", ajoute le texte. "Le Président de la République adresse ses condoléances aux familles et aux proches des victimes et les assure de toute sa solidarité" et annonce que "les services de l'Ambassade de France en Argentine et le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères sont mobilisés pour leur apporter les informations et l'aide nécessaires." Les huit Français participaient au tournage de l'émission de télé-réalité "Dropped" de la chaîne TF1. "Un accident entre deux hélicoptères dans la Quebrada del Yeso a provoqué la mort de dix personnes (). Elles faisaient partie de la production de "Dropped'", ont annoncé dans un communiqué les autorités de la province de La Rioja, dans le nord-ouest de l'Argentine. Les deux pilotes argentins ont également été tués.

