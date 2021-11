Washington (AFP). Les Etats-Unis envoient 3.000 soldats dans les pays baltes

Les Etats-Unis ont commencé à déployer 3.000 soldats pour trois mois dans les pays baltes, dans le cadre de leurs efforts pour rassurer les pays de la région face à la Russie après la crise ukrainienne, a indiqué lundi le Pentagone. "Près de 750 véhicules et équipements sont arrivés par bateau à Riga" dans le cadre de ce déploiement de la 3e division d'infanterie américaine, a précisé le porte-parole du Pentagone, le colonel Steven Warren. Un premier détachement de 300 hommes est arrivé, mais au total 3.000 soldats vont être dépêchés sur place dans les prochaines semaines. Le déploiement doit durer "environ 90 jours", selon le porte-parole, et culminer dans un exercice multinational du 17 mai au 6 juin. Mais si les soldats rentreront ensuite dans leurs quartiers (ils sont basés aux Etats-Unis à Fort Stewart, en Georgie), leurs équipements "sont prévus pour rester" plus longtemps sur place, a toutefois précisé une source militaire américaine. Sur place, le général américain John O'Connor, chargé des opérations logistiques, a indiqué que les équipements resteraient "tant que ce sera nécessaire pour dissuader la Russie d'une agression". Les équipements comprennent notamment des chars Abrams, des véhicules de combat Bradley, et des véhicules de transport Humvee, ainsi que des hélicoptères. Le déploiement s'inscrit dans le cadre de l'opération "Atlantic resolve" (Détermination atlantique), lancée par les Etats-Unis dans le cadre de l'Otan pour rassurer les pays membres et alliés de l'organisation atlantique face à la Russie. L'invasion de la Crimée par la Russie et le soutien de Moscou aux séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont profondément inquiété la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, devenues en 2004 membres de l'Union européenne et de l'Otan après un demi-siècle d'occupation soviétique, jusqu'au début des années 1990. L'activité accrue des avions russes près des frontières baltes fait aussi craindre que Moscou ne veuille tester ainsi la défense collective de l'Otan, dont font partie les trois pays baltes. "Il y a de fortes probabilités" pour que le président russe Vladimir Poutine "intervienne en Baltique" pour tester cette solidarité, a souligné récemment l'ancien secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen. Début février, l'Otan a décidé de renforcer la défense de son flanc oriental en créant une nouvelle force de 5.000 hommes rapidement mobilisable et six "centres de commandement" en Europe de l'Est, en réponse à "l'agression" de la Russie en Ukraine. La 3e division d'infanterie américaine est surnommée "Rock of the Marne", pour avoir résisté à une contre-offensive allemande en juillet 1918 en France sur les bords de la Marne, à Château-Thierry (Est).

