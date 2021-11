Près de 3 000 offres d'emploi proposées sur le salon Emplois en Seine

Ce salon connaît sa onzième édition, comment ça marche?

"Ce qui fait la force d'Emplois en Seine c'est que la totalité des organismes pour l'emploi sont partenaires et acteurs du salon: Pôle Emploi, les départements de l'Eure et de Seine Maritime, la région Haute Normandie, l'Afpa, les missions locales, la CCI Normandie... Tous sont réunis dans un seul but: que les demandeurs d'emploi qui viendront repartent avec un poste. Les offres d'emploi disponibles sont consultables en amont sur le site internet carrefouremploi.org pour que les candidats puissent choisir les stands qu'ils visiteront. Ensuite, ils n'ont plus qu'à se présenter avec leur CV."

Qui finance un tel événement?

"Le forum est à 80% financé par les entreprises, le solde est subventionné par la Métropole Rouen Normandie, la Région Haute-Normandie, les communautés d'agglomération de Fécamp Caux Littoral, du Grand Évreux, du Havre et Seine-Eure, les Villes du Havre et de Fécamp."

Quels types de métiers sont proposés sur "Emplois en Seine"?

"Certains métiers comme le graphisme ou les métiers de niche ont d'autres canaux de recrutement. Mais sur le salon, plus de la moitié des métiers classifiés par Pôle Emploi sont proposés. Ces métiers se retrouvent dans des secteurs divers et dans différentes entreprises. La vallée de Seine est un bassin industriel et cela se ressent. Par exemple, nous avons cette année plus de 600 offres d'emploi dans le secteur industriel, 487 dans le BTP et 222 dans la maintenance. Des groupes qui recrutent en ce moment ont rejoint l'édition 2015: A2micile, Brunet, Fare Propreté, Plastalliance, Neslé, Marnier..."

Pour les plus éloignés de l'emploi, que trouveront-il en venant?

"Déjà, le salon est gratuit et un important dispositif de navettes est mis en place pour que tous puissent venir sans frais. Douze lignes de transport exceptionnel partent du Havre, d'Elbeuf, de Fécamp, d'Évreux... Rouen est le lieu de rencontre, toute la Haute-Normandie est concernée. En arrivant, ceux qui sont perdus peuvent se diriger vers le carrefour d'accompagnement. Là des personnes compétentes en la matière et issues de différentes associations, organismes, institutions sont là pour aider le candidat. Ces personnes sont capables de coacher le demandeur d'emploi pour faire le point sur son bagage et élaborer un projet professionnel. C'est primordial. À partir de là, le candidat pourra être efficace sur le salon."

Finalement, que manque-t-il à ce forum?

"Nous aimerions travailler davantage avec les fédérations professionnelles (FNB, FIM,...), avoir plus de relations avec les syndicats patronaux (MEDEF, CGPME...). Ces professionnels sont sur le terrain au quotidien et nous permettraient d'être encore plus pertinents pour faire correspondre à chaque demandeur d'emploi, une offre."

Pratique. Les 12 et 13 mars 2015 au Parc des Expositions de Rouen Hall 1.