La Mission Locale, le chaînon manquant

Appeler directement un employeur pour proposer ses services ? Rarement convaincant. Passer en coup de vent pour déposer son CV ? Peu engageant. Il est souvent difficile d'entamer les démarches pour trouver un premier emploi.

10 000 jeunes suivis

La Mission Locale de l'agglo rouennaise joue ce rôle d'intermédiaire entre entreprises et jeunes demandeurs. "Nous mettons en place des relations durables avec les employeurs. Nous recueillons leurs ressources: offres d'emploi, de stage ou visites d'entreprises", explique Valérie Aubé-Graic, responsable emploi à la Mission Locale. Un travail qui revêt une importance particulière quand on connaît le nombre de demandeurs qui passent par la Mission Locale: "Nous accompagnons 10 755 jeunes et en accueillons 3000 nouveaux chaque année. Nous travaillons avec 1129 entreprises partenaires, de la toute petite structure au grand groupe".

Un accompagnement et une mise en relation qui portent leurs fruits: en 2014, le taux d'accès à l'emploi pour les jeunes suivis est de 20,7%. La majorité concerne des emplois d'avenir, la Mission Locale étant la seule structure à pouvoir les signer. Prochaine étape: accompagner davantage de jeunes vers l'alternance, solution intermédiaire avant un emploi définitif.