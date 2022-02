Lens-Caen (2-0) : Malherbe n'en profite pas

Un peu comme à Brest la semaine dernière, l'affaire semblait bien partie pour les hommes de Franck Dumas ce soir sur la pelouse du RC Lens. Relativement à l'aise dans la construction du jeu, ils parvenaient à prendre tranquillement le contrôle des opérations en début de match. Assez logiquement, ils se créaient la première occasion de la rencontre, quand Romain Hamouma pénétrait balle au pied dans la surface de réparation adverse sur une excellente passe de Kandia Traoré. Mais le portier lensois, Vedran Runje sortait parfaitement à son encontre (7').



Peu à peu, Lens reprenait un peu du poil de la bête. Le bloc-équipe s'installant de plus en plus haut, les Nordistes s'offraient quelques positions de frappe, mais sans jamais vraiment inquiéter le gardien bas-normand jusqu'à l'ouverture du score signée Adil Hermach (1-0, 19'). Son audacieuse prise de risques depuis l'extérieur de la surface sur un ballon mal dégagé par l'arrière garde caennaise trouvait alors sa juste récompense en allant lécher le petit filet d'Alexis Thébaux.



Malherbe est sonné



Au bout d'une demi-heure de jeu, Franck Dumas qui avait décidé de titulariser Benjamin Nivet côté gauche, décida de le repositionner dans l'axe, à la mène. Il n'a alors pas fallu bien longtemps pour voir ce choix tactique prendre effet. Mais hormis une bonne reprise de volée de Youssef El Arabi sur une belle remise de la poitrine de Kandia Traoré (40'), les Caennais n'ont jamais vraiment semblé capable d'égaliser.



Au retour des vestiaires, les Malherbistes n'ont pas su exploiter les quelques pistes qui les avaient conduit en première mi-temps à se créer des occasions. Face à un bloc lensois compact, ils se sont logiquement exposés aux contre nordistes. L'un d'entre eux était alors parfaitement exploité. L'ancien Bordelais Grégory Sertic écartait parfaitement le jeu côté gauche. Après un bon contrôle de la poitrine, Touafilou Maoulida expédiait le ballon au fond de la cage d'Alexis Thébaux qui avait anticipé un centre (2-0, 55').



Caen montre ses limites



Toujours exposés aux contres lensois, les Caennais auraient pu revenir au score sur une frappe au point de pénalty de Benjamin Nivet, mais le jeune Alassane Touré sauvait son camp de la tête (71'). Ce fut à peu près tout côté bas-normand en première mi-temps. Sur un coup-franc bien exécuté à 25 mètres du but, Benjamin Nivet aurait pu relancer son équipe, mais Vedran Runje se détendait de nouveau parfaitement (80').



Privé de nombreux joueurs ce soir, l'effectif caennais a prouvé ses limites. Bien que sérieux, les éléments qui ont peu joué ces derniers temps comme Pablo Barzola ou Damien Marcq n'ont jamais pu apporter le "petit plus" qu'il faut pour faire la différence. Cette défaite face à un adversaire direct dans la course au maintien est d'autant plus frustrante que les hommes de Franck Dumas n'ont jamais vraiment paru en grandes difficultés.



La feuille de match

LENS-CAEN : 2-0 (1-0)

Samedi 22 janvier 2011 - 18e journée de Ligue 1

Buts : Hermach (19'), Maoulida (55') pour Lens



Lens : Runje - Balmont, Queudrue (Toure, 68'), Bedimo, Varane - Hermach, Kovacevic, Sertic (Omrani, 89'), Eduardo - Jemaa, Maoulida



Caen : Thébaux - Barzola, Inez, Leca, Raineau - Marcq (Moulin, 57'), Yatabaré, Nivet, Hamouma (Nabab, 80') - El Arabi, Traoré (Mollo, 60').



