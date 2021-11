Francis Cabrel va sortir "In Extremis" le 27 avril 2015

"In Extremis" va ainsi sortir un peu plus de sept ans après "Des roses et des orties", son dernier album de chansons inédites. En 2012, le célèbre chanteur d'Astafort (Lot-et-Garonne) avait toutefois sorti un album de reprises de Bob Dylan ("Vise le ciel").

L'artiste défendra ses nouvelles compositions sur scène, à compter du 30 septembre 2015. Sa tournée commencera à Courbevoie (Hauts-de-Seine) avant de passer par L'Olympia à Paris du 7 au 11 puis du 27 au 29 novembre 2015.

Le site de Francis Cabrel : franciscabrel.com