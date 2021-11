Badminton : le MDMSA fait carton plein à Créteil

L'entraîneur Stéphane Renault l'avait annoncé : lui et son équipe se déplaçaient à Créteil pour gagner 8-0. Promesse devenue réalité ce samedi avec un carton plein des Normands. Privés de leurs meilleurs atouts, les Cristolliens n'ont rien pu faire.

Les doubles mixtes ont donné le ton : Sylvain Ternon et Angélique Guilloux l'ont emporté, suivis par Antoine Bébin et Natalia Perminova.

Maxime Michel, en simple hommes, et Maja Tvrdy, en simples dames, ont donné de l'ampleur au score avant que Sylvain Ternin et Natalia Perminova ne sonnent le glas des espoirs cristolliens. A 6-0, la victoire était assurée. Les Normands ont même empoché le bonus offensif en l'emportant dans le double dames - Angélique Guilloux associée à Maja Tvrdy - et dans le double hommes avec Maxime Michel et Antoine Bébin.

Le coach normand était forcément satisfait à la fin du match : "Gagner 8-0 et empocher le bonus offensif nous permet de consolider notre 4e place avant de recevoir Issy-les-Moulineaux, une des grosses cylindrées du Top 12, dans deux semaines."