Canton de Bretteville l'Orgueilleuse : la gauche avance divisée

Olivier Quesnot (52 ans) est actuellement conseiller général du canton de Tilly-sur-Seulles. Il tentera d'enlever le nouveau canton aux côtés de Marie-Odile Marie (63 ans), sans porter l'étiquette du Parti socialiste. Le parti à la rose leur a préféré Aurélie Lavisse (45 ans) et Yves Marquer (68 ans). Le Front de Gauche sera aussi présent avec la candidature de Noëmie Toudic (32 ans) et François Touyon (53 ans), quand Philippe Laurent (54 ans) et Véronique Martinez (45 ans) représenteront une mouvance Divers droite. Sylvie Lebois (65 ans) et Georges Lemarchand (53 ans) porteront les couleurs du Front National.