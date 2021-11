DH : Les PTT Caen frappent un grand coup

Attendu et préparé minutieusement dans les deux camps, ce choc au sommet a attiré beaucoup de monde au stade Maurice Fouques. Et dés l'entame, la qualité est au rendez-vous.

Prenant les rênes en termes de maîtrise, les postiers gardent une domination stérile malgré l'intensité mise dans les transmissions, et sont mis en danger sur les quelques coups-de-pieds arrêtés divais. Anthony Isabel est peu rassurant sur ses sorties et repousse difficilement une frappe de Teddy Gervais à 25 mètres (21'). D'autant qu'Emmanuel Suriam, souvent bien lancé sur son aile droite, donne le tournis à Nicolas Fontenelle.

Mais c'est certainement à la demi-heure de jeu que le tournant du match intervient. Sur une attaque rapide, Jordan Blondel file au but. Daigremont effectue un retour canon et le tacle par derrière en position de dernier défenseur. Bien que prenant le ballon, le milieu SUDiste voit l'arbitre sortir la carte rouge (30'). Dives jouera à dix pendant une bonne heure de jeu. Profitant alors du flottement liée à l'expulsion côté visiteurs, Jordan Blondel, encore lui, élimine trois joueurs et décroche une merveille de frappe à 25 mètres qui nettoie la lucarne (1-0, 34').

A la pause, Philippe Clément doit se casser la tête pour recomposer son équipe et refaire son retard.

Il fait alors sortir ses trois éléments du banc dés la reprise : Thomas Lemarié, Guillaume Esneu et Guillaume Ravenel.

Les rouges poussent alors pour revenir au score rapidement mais la solide charnière Lecacheux-Neveu veille au grain. Teddy Gervais voit lui sa tête plongeante bien sortie par Isabel (55'). Puis, après un cafouillage devant le but, Dives manque de peu l'égalisation et perd, sur l'action, Mathis Clément qui se blesse au genou et sera évacué par les pompiers (64').

A vingt minutes du terme, les PTT parviennent à creuser l'écart grâce à l'inévitable Teddy Gervais qui, en pivot, crucifie Isabel pour son neuvième but de la saison (2-0, 72'). Sonné, le SUD paye la perte de Daigremont au milieu, où Léo Hamel et Romain Hirèche sont rois. Maîtrisant alors son match sans écraser son adversaire, les hommes de Laurent Dufour corsent l'addition sur un pénalty provoqué par Gosnet et parfaitement transformé par Lecacheux (3-0, 86').

Au coup de sifflet final, l'addition est salée pour des Divais jusque là invaincus à l'extérieur. De leur côté, les Postiers peuvent laisser exploser leur joie dans un vestiaire en furie. Avec 56 points, ils restent invaincus et tracent leur route, bien que leur adversaire du soir conserve deux matchs en retard.

En bas, l'étau se resserre...

Sur sa pelouse d'Henri Jeanne, le Bayeux FC avait l'occasion de confirmer sa place sur le podium en recevant des Ouistrehamais revigorés mais toujours fragiles.

En début de match, Engelhard enroule une frappe qui rase le poteau de Frémont (9'). Dominateurs sans faire plier des visiteurs bien organisés, les Bayeusains se font peur lorsque Thomas Renault trouve le poteau de Bazire (35').

A la pause, les deux formations sont dos à dos. Toutefois, c'est très vite au retour des vestiaires que l'équipe de Christophe Vingtrois réussit à trouver la faille. Aftis profite d'une erreur de la défense maritime pour battre Frémont de près (1-0, 48'). A 1-0, les locaux laissent encore les visiteurs dans le match. Et ceux-ci jouent les coups à fond, notamment dans les dix dernières minutes où Thomas Renault donne des sueurs froides à la petite affluence de supporters bayeusains.

Par la plus petite des marges, Bayeux s'impose et prend quatre points précieux qui les conservent accrochés au podium. Les hommes d'Olivier Joba, de leur côté, ne parviennent pas à enchaîner mais ont toutes les raisons de ne pas abdiquer alors qu'un nouveau déplacement très compliqué se profile, sur le synthétique des PTT, samedi prochain.

L'US Ducey n'est pas non plus parvenu à valider son succès devant Cherbourg. Battus à Deauville 2-1, les Ducéens restent douzièmes et en danger, tandis que le voisin cherbourgeois a lui prit deux bons points en recevant Flers (1-1) et se stabilise au-dessus de la ligne de flottaison. Avec cette contre-performance, les Flériens s'éloignent du wagon de tête. La réserve d'Avranches a une nouvelle fois fait parler sa force offensive en se défaisant de Tourlaville 3-1.

A Courseulles, l'opportunité de prendre quatre points pour respirer était d'actualité. En recevant Argentan, cantonné depuis très longtemps au dernier rang, les Courseullais ont pourtant faillis.

Menés 0-1 sur un pénalty concédé par Verdier et marqué par Gressant (14'), à quoi s'ajoute l'exclusion du défenseur local, les hommes de Sébastien Mazure parviennent toutefois à revenir grâce à but solo de Mathias Fauvel (1-1, 30').

Mais dans un match pauvre techniquement, ce sont les Ornais qui, au bout du temps additionnel, marquent après un long ballon cafouillé devant le but (1-2, 93'). La joie des visiteurs traduit leur soulagement, eux qui n'avaient plus gagné depuis le match aller face à ces mêmes courseullais ! Ils se relancent et gardent un espoir de survie tandis que les Courseullais concèdent leur troisième défaite de rang et glissent dangereusement dans un bas de tableau où huit équipes sont véritablement concernées par la lutte pour le maintien.