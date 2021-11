DSR : La MOS à grandes enjambées

Pour les Maladiens, le dernier match non conclu par un succès remonte au 19 octobre face à... Granville. Lors du match aller, les protégés de Cédric Hoarau avaient été accrochés 0-0. Depuis, ils n'ont plus connu de match nul, ni de défaites d'ailleurs! Dix victoires consécutives pour une place de dauphin amplement méritée.

A l'heure de retrouver la dernière équipe lui ayant barré la route, les coéquipiers d'Arnold Kiniffo savaient que la rencontre ne serait pas aisée. Les Granvillais prétendaient à la montée il y a encore quelques semaines, avant d'être défaits par trois fois et de voir leurs ambitions s'effriter.

Pour les Manchots, la quatrième défaite de rang sur le synthétique de Déterville sonne définitivement le glas. Vainqueurs 3-1, les Caennais, portés par Malil Gabriel, double-buteur, et Alan Lecorre, enchaînent donc leur onzième victoire consécutive et restent dans la roue de Vire. Car les Virois, battant dans le même temps et sur le même score la réserve de Saint-Lô, mettent aussi fin aux espoirs de l'autre équipe réserve de la Manche.

Bien qu'il reste dix rencontres à disputer, la DH n'est plus bien loin pour Vire et la MOS !

L'Avant Garde sans réaction

La seule équipe capable de contrarier la MOS pourrait être Lisieux. En gagnant à Mondeville 1-2, les Lexoviens, partis en mode diesel en début de saison, en sont à sept matchs sans défaites et restent à dix longueurs des Caennais. Avec un déplacement à Vire puis la réception de la MOS à venir immédiatement, l'équipe entraînée par David Caillard jouera ses ultimes cartes pour rêver.

Une victoire sur les huit derniers matchs. C'est le maigre bilan de l'AG Caen. A la rencontre de Carentan, relégable, l'équipe du nord de Caen avait l'opportunité de se relancer en ce mois de mars. Mais tombant sur de solides adversaires, l'AGC s'incline 1-0 et paye une fois encore ses errements défensifs. Désormais onzièmes avec 32 points, Julien Le Pen et son effectif vont devoir se battre jusqu'au bout.

Bourguébus aligne un second succès consécutif. Après sa victoire inespérée devant Ifs le week-end dernier, le BSFC est allé s'imposer chez la faible réserve cherbourgeoise. Un petit 0-1 qui suffit au bonheur des Bourguébusiens qui sortent ainsi de la zone rouge.

L'AS Ifs, qui n'avance décidément plus, est allé concéder le partage des points sur le terrain de Pointe Hague. En ouvrant le score avec Selim Besri (déjà buteur à Bourguébus dimanche dernier) l'équipe d'Hervé Savaroc avait fait le plus dur. Mais c'est en fin de match que les Manchots parviennent à égaliser et à empêcher une première victoire des verts en championnat 2015.

Hervé Savaroc reste partagé après la rencontre : «On encaisse un but sur une erreur de concentration à la 85ème, mais, dans l'ensemble, je suis satisfait du match réalisé et de l'état d'esprit affiché».