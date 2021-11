Bamako (AFP). Mali: trois tués dont un soldat de l'ONU dans des tirs de roquette à Kidal

Trois personnes, un soldat de l'ONU et deux civils, ont été tuées dimanche dans le nord-est du Mali par des tirs de roquettes visant un camp de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) à Kidal, qui ont fait une douzaine de blessés, a annoncé la Minusma. "Le camp de la Minusma à Kidal a essuyé plus d'une trentaine de tirs de roquettes et d'obus" dimanche matin, auxquels la force de l'ONU a riposté, selon un communiqué, faisant "état de la mort d'un soldat de la Minusma et de 8 autres soldats blessés", ainsi que de deux morts et quatre blessés parmi la population à l'extérieur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire