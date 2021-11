Paris (AFP). Dior animal, Loewe très années 80, Balenciaga respectueux et Miyake diffracté

Dior a fait défiler une femme sauvage et sexy en cuissardes, tandis que Loewe revisitait les années 1980, que Balenciaga respectait les codes et que Issey Miyake se voulait kaléidoscopique, vendredi au quatrième jour de la Fashion week parisienne. La femme animale de Dior Combinaisons en maille, cuissardes en vinyle: pour le défilé Dior de prêt-à-porter automne-hiver, le créateur Raf Simons a repris les thèmes de sa collection de haute couture puisant dans les années 50 à 70 et la science-fiction. "Je voulais une collection qui traite de nature et de féminité de façon différente, loin du jardin et des fleurs, vers quelque chose de plus libéré, de plus sombre, de plus sexué", explique, dans une note distribuée avant le show, le créateur belge qui continue à interpréter avec audace l'héritage de la maison. Ce côté plus sauvage, Raf Simons le traduit avec des imprimés animaliers stylisés et des fourrures de renard. Les pantalons de tailleur, courts, se portent avec des boots en vinyle aux couleurs vives, avec des talons transparents. Paupières lourdement maquillées de noir, queue de cheval sur le côté et boucle d'oreille unique complètent le look. Le tout dans un décor épuré, au sol rose tendre, sous un chapiteau installé dans la cour carré du Louvre. Le rappeur Kanye West, la chanteuse Lorde, les actrices Dakota Johnson, Marisa Berenson et Laetitia Casta étaient parmi les célébrités présentes. Respect des codes chez Balenciaga On ne pourra pas reprocher à l'Américain Alexander Wang de ne pas respecter les codes de la griffe centenaire Balenciaga, dont il a pris la direction artistique en décembre 2012. Dans la collection qu'il a présentée vendredi soir dans les anciens bâtiments d'un hôpital, on retrouve les lignes tonneau, au dos arrondi, les manteaux ou les blousons qui enveloppent le haut du corps dans un cocon, les robes tuniques sans manches. Autant de formes qui font l'ADN de l'enseigne, aujourd'hui joyau du groupe Kering (ex-PPR). Les coupes sont toujours féminines et la taille mise en valeur. Les talons aiguilles sont démesurés au point de faire peiner les mannequins. Les jupes sont asymétriques, droites ou fendues sur le devant, parfois en deux pans différents reliés entre eux par des agrafes. Ces mêmes agrafes que l'on retrouve le long de la couture des pantalons. Peu de couleurs au programme, si ce n'est le gris et le noir parfois rehaussés de petites touches de rose et de turquoise. Les accessoires sont rares, eux aussi, et l'on retiendra ces petites broches en forme de dagues plantées dans un fourreau factice, simple trait de couleur le long des cuisses. Loewe poursuit sa mue Le jeune créateur Jonathan Anderson continue de rajeunir l'identité de la marque espagnole de maroquinerie et de prêt-à-porter. Le cuir est omniprésent dans cette collection qui emprunte aux années 1980, avec des lunettes fumées, des sous-pulls et des blousons courts à manches volumineuses. Le pantalon large qui était la star de la collection printemps-été se décline en différentes matières, en gris chiné ou en vinyle. A noter, des robes tuniques et des jupes plissées métallisées. Accessoires omniprésents, les ceintures sont faites de cercles enchaînés. Les kaléidoscopes d'Issey Miyake

