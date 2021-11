Les étudiants ont leur championnat du monde de lancer d'avions en papier

C'est depuis l’École Nationale de l’aviation civile à Toulouse qu'une bonne dizaine d'étudiants s'étaient rassemblés jeudi pour mesurer leur capacité à faire voler un simple avion de papier le plus loin et le plus longtemps possible.

Il s'agissait d'une épreuve du RedBull Paper Wings (championnat du monde de lancer d'avions en papier) organisée par la célèbre marque de boisson énergisante. Habituellement elle se tourne plutôt vers les sports extrêmes mais elle continue de se diversifier en sponsorisant des disciplines toujours plus originales les unes que les autres.

Il n'empêche qu'en visionnant le trailer de cette épreuve sportive hors du commun il faut croire qu'une préparation physique et mentale est complémentaire à une bonne adresse.